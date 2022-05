Müllsammeln in Portugal: Andreas will seine Wahlheimat sauberer machen

per Mail teilen

Andreas aus Konstanz will seine Wahlheimat Portugal sauberer machen. Dafür radelt er 3000 Kilometer durch Portugal und will für mehr Umweltbewusstsein sorgen.

Durch meine Aktionen, durch Kreativität und das Außergewöhnliche, versuche ich, die Welt ein Stück weit besser zu machen.

Surfen durchs Plastikmeer

Andreas nennt sich selbst “The Trash Traveler” – also den Müllreisenden. Seit 5 Jahren lebt der studierte Molekularbiologe in Portugal. Als leidenschaftlicher Surfer fällt ihm dort sofort der viele Plastikmüll auf und er beschließt, in seiner neuen Heimat etwas zu verändern. „Vor zwei Jahren bin ich die komplette Küste Portugals entlanggewandert und habe dabei 1,6 Tonnen Plastik gesammelt.” Auf seiner nächsten sogenannten Müll-Reise hat Andreas 1,1 Millionen Zigarettenstummel gesammelt.

Müllsammeln in Portugal mit dem Fahrrad

Mit seinem aktuellen Projekt will Andreas die Einführung eines Pfandsystems in Portugal unterstützen. Dazu fährt er mit einem recycelten Fahrrad 3000 km durch seine Wahlheimat und sammelt Plastikflaschen, die in der Natur herumliegen, ein.