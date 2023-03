Veronika aus Konstanz ist Autorin und Dichterin. Nebenbei hilft sie anderen Menschen, die richtigen Worte für ihre Lieblingsperson zu finden. Veronika schreibt Liebesbriefe auf Bestellung.

"Für mich ist das eine ganz normale Dienstleistung. Bei der Steuererklärung lassen wir uns ja schließlich auch von Experten helfen."

Wer sich mit dem Ausdrücken von Gefühlen schwer tut oder nicht die passenden Worte findet, ist bei Veronika genau richtig. Die Buchautorin und Dichterin verfasst individuelle Briefe an Lieblingsmenschen. Kostenpunkt: so viel, wie die Auftraggeber zahlen wollen.

Vom Vorgespräch zum individuellen Brief

In einem ausführlichen Vorgespräch lernt Veronika die Person kennen, die den Brief schreiben möchte – und dadurch auch die Person, für die der Brief gedacht ist. Das richtige Gespür für die richtigen Worte zu bekommen, sei wichtig, sagt sie.

Sich selbst besser kennenlernen

Aber auch über sich selbst, lerne sie immer wieder etwas Neues: „Das ist so ein Bewusstwerden, bei dem man über sich selbst reflektiert: Wo stehe ich? Was ist mir wichtig? Wohin geht mein Leben? Was hat Gewicht? Das kann man in einem Liebesbrief gut festhalten.”