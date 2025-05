Bei unserer Zettelaktion in Meersburg am Bodensee treffen wir Gerhard, der einen Schlaganfall hatte. Er erzählt uns, warum er nicht auf seinen „Blue Angel“ verzichten möchte.

Wir sind mit unserer Mitmachaktion in Meersburg unterwegs und fragen die Leute: „Auf wen oder was willst du nicht verzichten?“ Viele Menschen nehmen sich einen Zettel, schreiben etwas darauf und kleben ihn an unsere Tafel. Mit einigen von ihnen kommen wir ins Gespräch und erfahren, was hinter den Worten auf ihrem Zettel steckt. Dabei hören wir unter anderem die Geschichte von Gerhard. Auf seinem Zettel steht:

Ich liebe dich, Blue Angel.

Mit Blue Angel meint er seine Frau. Der Kosename kommt daher, dass sie ein Tattoo von einer blauen Feder hat. Bei Federn denkt Gerhard an die Flügel von Engeln, also nennt er seine Frau Blue Angel. Kennengelernt haben sich die beiden vor über 20 Jahren beim Kartenspielen. Dabei haben sie gemerkt, dass sie beide für Bücher schwärmen. „Ich hatte damals ‚Der Medicus’ gelesen und sie auch. Dann haben wir uns eine ganze Nacht über das Buch unterhalten. Da hat es zwischen uns beiden gefunkt.”

Gerhard möchte seiner Frau bei jeder Möglichkeit eine Freude machen

Vor ein paar Jahren hatte Gerhard einen Schlaganfall. „Seither kümmert sich meine Frau rührend um mich, also wirklich aufopfernd. Das hat meine Liebe zu ihr noch mehr verstärkt.“ Mit dem Zettel an der Tafel will er seiner Frau eine Freude machen, um zu zeigen, wie dankbar er für sie ist.

Bei unserer Mitmachaktion können alle einen Zettel mit ihrer persönlichen Antwort an die Fragentafel kleben. Für viele der Leute, denen wir in Meersburg begegnen, sind Familie und Freunde besonders wichtig.

Auch ein Kind hängt einen Zettel an die Tafel. Es möchte auf sein Kuscheltier „Affi” auf gar keinen Fall verzichten. Eine junge Mutter sagt uns: „Mir fallen leider nur langweilige Sachen ein.“ Doch sie schreibt trotzdem etwas auf einen Zettel: „Spülmaschine“. Viele erzählen uns, dass ihnen ihre Familie und Freiheit besonders am Herzen liegen. Und für die Leute in Meersburg ist auch der Bodensee unverzichtbar.