Gerhart aus Überlingen liebt es draußen in der Natur zu wandern, auch fernab von Wanderwegen. Um auch im hohen Alter seinem Hobby nachgehen zu können, erfindet der Maschinenbauer einen geländetauglichen Rollator.

Die üblichen Rollatoren sind gut auf der Ebene. Aber die Räder sind zu klein, um im Gelände oder über Hindernisse zu fahren. Sie sind wunderbar, wenn ich morgens nur zum Bäcker fahren will, um was zu holen.

Mobil im hohen Alter

Gerhart hat mit Ende 80 einen schweren Unfall mit dem Mountainbike. Seitdem ist er auf den Rollator angewiesen. Mit 91 Jahren möchte er aber dennoch mobil und uneingeschränkt sein: „Bewegung steigert nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern auch die Zufriedenheit im Leben.” Also startet er vor 3 Jahren ein Projekt: Er möchte einen Rollator erfinden, der seinen Bedürfnissen gerecht wird und auch im Gelände einsetzbar ist.

Vom Prototyp zur Marktreife

Er beginnt seine Überlegungen auf Papier zu bringen: „Da ich Maschinenbauer bin, lag das auf der Hand. Aber dann habe ich mich gefragt: Was muss das sein?” Für die Umsetzung seiner Idee findet er ein offenes Ohr bei Wolfram: „Der Gerhart ist jemand, der weiß, was er will. Sein ganzes Leben lang schon. Ich versuche seinen Wünschen nachzukommen.” Sie setzen einen Prototypen um, den Gerhart nun bei seinen Spaziergängen und Wanderungen testet. Ihr Ziel ist es eine Produktserie auf den Markt zu bringen und andere hilfsbedürftige Menschen vom sogenannten Turbo-Rollator zu begeistern.

Mit dem Rollator durch den Schnee

Der Erfinder selbst ist überzeugt von seiner Idee: „Mitten durch den Wald laufen, die Natur genießen, nicht auf einem Weg, sondern quer durch den Wald. Das ist das besondere Vergnügen." In seiner Erfindung stecken viele Überlegungen. Der Prototyp hat große Räder, verstellbare Griffe und starke Bremsen. Außerdem hat der 91-Jährige ein Freilaufmotor für den E-Antrieb und Schneeketten für die Hinterräder und eine Lenksperre für die Vorderräder integriert. Denn auch im Winter soll der Turbo-Rollator einsetzbar sein!