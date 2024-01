Die heilende Kraft der Umarmung

Alexander hat schon immer gerne Menschen in den Arm genommen. Auf einer USA-Reise hat er von einem unbekannten Mädchen eine ganz besondere Umarmung erfahren.

„Warum gibt es so viele Depressionen bei Menschen zwischen 25 und 45? Die Welt ist unglaublich schnell, wir sind laufend in Verbindung miteinander, aber wir haben keinen menschlichen Kontakt mehr.“

„Eine oder zwei Umarmungen am Tag lösen biochemische Reaktionen in uns aus und verändern unseren Hormonhaushalt. Wir kommen besser mit Stress, Angst und Depressionen klar.“

Alexander nennt sich selbst „Rainbow Alex“. Er hat Nachrichtentechnik studiert, brach das Studium ab und wollte ein Jahr lang auf Weltreise gehen.

„Ich habe mein erstes Studium etwas unbedacht gewählt und bin dann mit Rucksack und Gitarre los. Aus einem Jahr wurden dann drei Jahre.“

Herzensumarmung vs. normale Umarmung

„Der Höhepunkt dieser Reise war das Burning Man Festival in den USA und das war auch der Stein, der das mit den Umarmungsworkshops ins Rollen gebracht hat.Dort habe ich die Herzensumarmung kennengelernt. Es ist nur eine Kleinigkeit in der Körperhaltung, die man anders macht als bei einer normalen Umarmung. Und das macht so einen gravierenden Unterschied. Ich wusste, ich will das mitnehmen und anderen Leuten zeigen,“ erinnert sich Alex.

Oft belächelt, aber wissenschaftlich geprüft

Zu Hause beschäftigt er sich mehr mit dem Thema, arbeitet mit seinen Freunden daran und bietet schließlich einen Umarmungsworkshop an. Außenstehende belächeln Alex Arbeit oft und er hört Kommentare wie „Was ist denn das für ein Hippie-Quatsch?“. Bei den Teilnehmern ist das Feedback auf seine Workshops aber positiv, berichtet er uns. Er betrachtet den Effekt auf den Körper von der wissenschaftlichen Seite. „Oxytocin ist ein Hormon, das den Blutdruck senkt und das für die menschliche Bindung zuständig ist. Es kann vor Angstzuständen und Depressionen vorbeugen. Der Körper kann das Hormon selbst produzieren. Ich finde es Wahnsinn, wie sehr man unterschätzt, was eine Umarmung alles kann.“