In Opas Fußstapfen treten – Melissa wird Metzgerin auf Umwegen

Nach der Schule beginnt Melissa aus Überlingen eine Ausbildung bei der Bank. Doch sie merkt, das ist nicht das, was sie wirklich will. Ihr Herz schlägt fürs Metzger-Handwerk. Also sattelt sie um und wandelt auf den Spuren ihres Großvaters.