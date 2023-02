Ich bin kein Fan, weil ich Spaß auf Kommando nicht ausstehen kann.

Ganz anders sieht das Phillip aus Neuhausen, er ist dieses Jahr Karnevalsprinz: „Fasnet ist für mich etwas ganz Besonderes. Wir pflegen eine Tradition und lassen diese dadurch weiterleben. Die Fasnet verbreitet Fröhlichkeit und gute Laune, mit der wir gerne jeden anstecken.“

Mit der Tradition aufgewachsen

Viele aus unserer Community feiern Fasching, Fasnacht oder Karneval schon seit Kinderbeinen an, genießen die ausgelassene Stimmung oder verbinden damit Heimat und Familie. So wie Jasi aus Blaustein: Ich bin in die Tradition der Fasnet hinein geboren. Seit 29 Jahren bin ich Mitglied in einer Narrenvereinigung. Dadurch, dass ich bereits als Kind mit meinen Eltern im Verein war, sind die Freundschaften aus meiner Maskengruppe ein Teil meiner Familie geworden. Es ist ein fester Teil meines Lebens.

Ist Fasching nur schlechte Musik und zu viel Alkohol?

Doch nicht alle in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind Fans des „bunten Treibens”. Vanessa aus der Community meint: „Ich kann Schlager und primitiven Humor nicht leiden.“

Viele haben uns geschrieben, dass sie die „erzwungene Fröhlichkeit” nicht mögen. Und Stefanie geht noch einen Schritt weiter: „Ich kapier einfach nicht, was das einem gibt. Außerdem hasse ich die Sauferei.”