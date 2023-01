Lisa aus Spay am Rhein hält sich seit 2020 an ihren Vorsatz, nicht mehr zu rauchen.

Anja aus Geislingen an der Steige findet, man könne an jedem Tag anfangen, etwas zu ändern.

Ein Vorsatz kann eine Motivation sein, vor allem, wenn man sich mit mehreren zusammen etwas vornimmt.

Diese Woche haben die SWR-Heimat-Hosts Julius, Michèle, Steff und Tici in der Insta-Story Vorsätze getestet und auf Social Media Nutzung, Essbesteck, Konsum und Zucker verzichtet. Alle haben festgestellt, die eigenen Gewohnheiten zu ändern ist eine echte Herausforderung.

Und wir wollten von euch wissen, was ihr von Vorsätzen haltet und was ihr schon für Erfahrungen damit gemacht habt. Danke für eure Offenheit und Meinungen.

Verena findet: Vorsätze sind Quatsch

Verena aus Eppelheim ist kein Fan von Vorsätzen. Sie sagt, sie hatte noch nie Vorsätze. „Ich finde es totalen Quatsch, sich damit auf den Jahreswechsel zu beschränken. Es sind ja doch meist solche Dinge wie: mehr Sport machen, weniger Süßigkeiten essen oder mit dem Rauchen aufhören, die sich die meisten vornehmen. Meist klappt es ja dann eh nicht, weil die Vorsätze eher nachgeplappert sind und keine wirkliche innere Motivation haben. Wenn ich mehr Sport machen will, kann ich das ja das ganze Jahr über in Angriff nehmen. Was bringt’s, sich am Anfang des Jahres extrem zu geißeln, um dann früher oder später in alte Muster zurückzufallen? Dann lieber in kleinen Schritten von innen heraus etwas ändern wollen. Das wird irgendwann so normal, dass es einem gar nicht mehr auffällt, dass es mal anders war. Meiner Ansicht nach sollte man einfach immer dafür sorgen, dass einem selbst und seinem Körper gutgeht — das ganze Jahr — und es zur Normalität machen.”

Dank gutem Vorsatz mit dem Rauchen aufgehört

Bei Lisa aus Spay am Rhein hingegen hat das mit dem guten Vorsatz 2020 gut funktioniert. Sie wollte aufhören zu rauchen und verzichtet noch immer darauf. Ihre Motivation: „Wir haben 2020 geheiratet und ich wollte keine rauchende Braut sein.”

Vorsätze für 2023

Und Jörg hat sich für dieses Jahr gleich mehrere Dinge vorgenommen: „Auf negative Menschen im Umfeld verzichten. Mich noch mehr auf mein Kerngeschäft mit Kaffeerösterei und Kaffeebar fokussieren und meine Familie nicht zu kurz kommen lassen.”