Anna aus Bad Liebenzell hat in ihrem jungen Leben schon viele Schicksalsschläge erlebt. Ihr fester Ankerpunkt in diesen schwierigen Zeiten: Gott. Anna erzählt, was der Glaube ihr gibt und warum Zweifeln manchmal dazugehört.

„Es ist ein absolutes Wunder, dass ich noch lebe. Ich sehe das halt voll als Geschenk von Gott.“ Annas ganzes Leben ist von vielen Tiefschlägen geprägt. Mit vier Jahren hatte sie Krebs, einen Tumor an der Niere. "Man hatte mir die Niere rausgenommen und ich habe mehrere Chemos bekommen. Mit 17 hatte ich kreisrunden Haarausfall am ganzen Kopf – am Ende hatte ich gar keine Haare mehr.“ Aber nach einem Jahr kamen die Haare plötzlich wieder. Und das, obwohl bei vielen Patienten mit dieser Krankheit die Haare nie wieder zurückkommen. „Ich habe so oft Situationen erlebt, wo Gott ein Wunder in mir getan hat. Dinge, für die ich ihm so dankbar bin. Den Fakt, dass es mit Jesus jemanden gibt, der mich so sehr lieb hat, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist - das finde ich einfach faszinierend.“ Deshalb ist der Glaube für Anna auch nichts Traditionsmäßiges, sondern etwas sehr Persönliches: „Der Glaube gibt mir alles.“ Mittlerweile studiert Anna Theologie und Soziale Arbeit - für sie die perfekte Mischung. Denn gerade im Bereich der Sozialen Arbeit hat sie das Gefühl, am meisten sie selbst sein zu können. „Ich kann Menschen helfen, wenn sie in schwierigen Lebenssituationen sind.“ Anna will versuchen, sie zu ermutigen und sie ein Stück zu begleiten. „Und ich will auch von dem erzählen, was ich mit meinem Glauben erlebt habe, was mir Hoffnung und Kraft gegeben hat." Warum Gott Leid zulässt? Anna glaubt, dass Gott einen Plan für jeden Menschen hat. Und sie glaubt, dass sie viele Antworten auf Fragen, die sie sich jetzt stellt, erst später im Leben, vielleicht erst nach 20 Jahren, beantwortet bekommt. „Eines Tages werde ich Gott auch löchern und ihn fragen, was die Scheiße soll. Warum er bei manchen Dingen nicht anders eingegriffen hat." Denn ja: Auch sie hatte schon mal eine Glaubenskrise. „Die kommt auch immer wieder. Es ist voll normal, dass immer wieder Zweifel kommen."