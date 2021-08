„Ich möchte etwas machen, weil ich es machen muss. Und ob das jemanden interessiert, ist erstmal scheißegal. Das ist das Grundprinzip eines jeden Künstlers.“

Andreas steht in seinem Atelier und hängt Plakate ab. In der kommenden Woche stellt ein neuer Künstler bei ihm aus. „Ich habe Ausstellungen gemacht, wo ich alleine bei der Vernissage war. Und ich habe Ausstellungen gemacht, wo ich von einem großen Publikum wahnsinnig viel Resonanz bekommen habe." In 30 Jahren war für Andreas immer beides drin.

Andreas ist Vollblut- und Vollzeitkünstler. "Aber natürlich kann man davon nicht leben, das ist die Schattenseite. Als wir den Projektraum eröffnet haben, haben wir auch Förderanträge gestellt. Die wurden abgelehnt." Man müsse sparen, hieß es.

Künstlerschicksal Selbstausbeutung

Aber gleichzeitig wollen die Künstler hier was reißen im Osten, in der Haußmannstraße. "Dann ist man in einem Zwiespalt. Das ist das Künstlerschicksal: immer Selbstausbeutung. Man arbeitet, macht viel, man will was machen, aber man bekommt dafür kein Geld."

Es gibt Momente, in denen Andreas merkt: Jetzt geht gar nichts gerade. Dann muss er kreativ sein und auch Jobs machen, die artfremd sind.