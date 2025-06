Talentvertrag: Wir suchen Dich für SWR Heimat / Digitale Formate BW

Du brennst für gute Geschichten und hast Bock, neue Ideen in unser Programm zu bringen? Dann könnte der SWR Einstiegsvertrag in den Journalismus genau das Richtige für Dich sein.

🧐 TALENTVERTRAG, WAS IST DAS?

Du startest erstmal für ein Jahr - in Vollzeit oder in Teilzeit - perfekt für alle, die sich gerne ausprobieren möchten.

Tarifliche Bezahlung: Deine Arbeit wird natürlich auch entsprechend honoriert: Du kannst dich auf einen attraktiven Tagessatz freuen!

✔️ WEN WIR SUCHEN

Medientalente: Du hast einen Podcast auf die Beine gestellt? Oder bist auf TikTok selbst aktiv und weißt, wie Videos viral gehen? Vielleicht stehst du aber auch noch ganz am Anfang deiner journalistischen Karriere? Ganz egal - bei uns bist du richtig.

Persönlichkeiten und neue Blickwinkel: Wir suchen Bewerber*innen, die Einblick in ihre Lebenswelt einbringen wollen und deshalb eine Bereicherung für unsere Redaktionen sind.

Wortakrobaten: Sprache ist voll dein Ding? Du hast ein Talent, die Dinge auf den Punkt zu bringen und dabei den richtigen Ton zu treffen? Auch dann bist du bei uns richtig!

Quereinsteiger*innen: Du hast bisher was ganz anderes gemacht und dabei wolltest du doch eigentlich immer ...? Wir freuen uns auf deine neue Perspektive in unserem Arbeitsalltag.

Leidenschaft, Neugierde und Kreativität: Wir suchen Menschen mit echter Begeisterung für die Sache. Ob "Hobby-Reporter*in" oder kreative Köpfe mit eigenen Ideen - wir geben Chancen, wenn das Bauchgefühl stimmt. Das Handwerk können wir dir beibringen!

📣 DAS ERWARTET DICH BEI SWR HEIMAT

Wir erzählen jeden Tag eine emotionale Geschichte aus dem echten Leben. Denn jeder Mensch hat eine Geschichte, die erzählt werden sollte.

Du entwickelst mit uns Ideen für emotionale (Video-)Geschichten auf Instagram, TikTok oder YouTube, setzt sie selbst um und unterstützt uns beim Dialog mit unserer Community.

Wir nehmen Dich mit in andere Teams und Projekte bei den Digitalen Formaten BW (Landesschau digital, SWR Aktuell, SWR Talentnetzwerk etc.)

🎉 INTERESSE ...

... dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Erzähl uns gerne in deiner Bewerbung, was dich aktuell bewegt und dich in deinem Leben umtreibt. Was ist Deine Geschichte und wie würdest Du sie erzählen? 💭 Und schicke uns noch einen kurzen Lebenslauf mit dazu. 📝



Bringst Du für die Aufgaben schon etwas mit? Zeig uns, warum Instagram, TikTok oder YouTube genau Dein Ding sind. Wenn Du selbst schon Videos produziert hast, dann zeige uns das gerne auch mit Links (dazu zählt auch privater Content 😜)



Gib uns eine Idee davon, warum der Journalismus genau Dein Ding wäre.

Standort: Stuttgart, Arbeiten in Redaktion + Homeoffice ist möglich.

Kontakt: Marie Mayer/ Andrea Eberhart

(assistenz.digitaleformatebw@swr.de)

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Deine Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG AN:

➡️ assistenz.digitaleformatebw@swr.de