Nadine aus Mannheim ist seit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung allergisch auf Duftstoffe und Farben. Für die Künstlerin eine Katastrophe. Doch sie hat einen kreativen Weg aus der Krise gefunden und inzwischen auch großen Erfolg mit ihren Bildern.

„Ich bin nicht dankbar über die Krankheit, aber es gab Momente, in denen ich ihr versöhnlich zugelächelt habe. Mancher Traum kann doch wahr werden, wenn man dran glaubt.“

Als ihre Bilder in einer Berliner Galerie ausgestellt werden, steht die Malerin Nadine zwischen den Gästen mit Atemmaske. „Ich habe versucht, einfach keine Panik zu haben. Ich bin immer raus, wenn ich gemerkt habe, jetzt kribbelt es ein bisschen und die Zunge schwillt an. Ich habe mir immer wieder gesagt: Du hast dein Notfall-Set da, alles ist gut. Und das hat doch tatsächlich geholfen.“

Plötzlich allergisch

Nadine ist schwer allergisch gegen Farben und Duftstoffe, zum Beispiel auch Parfüm. Und das nur, weil der Gasofen in ihrer alten Wohnung kaputt war und sie dadurch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung bekam. Die löste die Allergie aus. Für die Künstlerin eine Katastrophe, denn ihre Arbeitsmittel wie Acryl- und Ölfarbe waren plötzlich tabu.

Kreative Lösung

Überkochendes Nudelwasser brachte ihr die rettende Inspiration: Sie fotografierte die Schlieren auf dem Herd und bearbeitete die Bilder. So fand sie ungefährliche Materialen und begann zu experimentieren: „Dann bin ich auf Quarkbrötchen mit Marmelade gekommen, hab das fotografiert, und so kam alles ins Rollen. Irgendwann wollte ich nicht nur Marmelade und Joghurt, sondern wollte auch verschiedene Farben haben und bin so auf Lebensmittelfarbe gekommen.“

Geheime Magie

Wie genau die Bilder entstehen, verrät sie aber nicht. „Das ist mein Geheimnis. Das darf ruhig auch so ein bisschen was Geheimnisvolles, Magisches haben.“ Ihre großformatigen Bilder sind mittlerweile auch in Hong Kong, England oder New York zu sehen.