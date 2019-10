Vor drei Jahren GNTM-Kandidatin – vor einem Jahr Krebspatientin

per Mail teilen

Einst kämpfte Laura Bräutigam um den Titel Germany´s Next Topmodel 2016. Im Februar 2019 begann ihr Kampf gegen den Krebs.

„Auf einmal war alles durcheinander und ich war im Krankenhaus. Dann habe ich die Diagnose bekommen. Mein Leben ist komplett zusammengebrochen.“ Laura, 20, Studentin

„Ich wusste nicht wo vorne und hinten ist. Meine Mutter guckt mich an, meine Schwester guckt mich an, alle den Tränen nahe, niemand weiß was er sagen soll.“ Trotz dieses schweren Schlags schaut Laura nach vorne und versucht ihre Diagnose mit Humor zu nehmen.

Dem Krebs einen Namen geben

Dem Lymphdrüsenkrebs, der genau mittig hinter dem Brustkorb sitzt, gibt sie einen Namen.

„Ich nenne den Hotschi, weil die Krankheit Hodgin-Lymphom heißt. Ich habe auch nie gesagt ‚das ist mein Krebs‘. Es war immer für mich etwas Fremdes. Es war nie etwas, was zu mir gehört und so muss man das auch sehen.“

Warum gerade ich

Sie war immer sportlich, ernährte sich gesund und hatte ein glückliches, junges Leben – Laura konnte nicht begreifen, warum gerade sie krank werden sollte.

„Wieso gerade ich? Man wird mit Problemen konfrontiert, die man mit 20 eigentlich nicht haben sollte, aber es gibt Mädels und Jungs die sind noch jünger, auch Kinder. Es gibt aber auch Ältere. Es ist in jeder Lebenslage schlimm.“

Sie weiß, dass auch andere schwer unter solch einer Diagnose leiden und fühlt mit. Die Chemotherapie birgt drastische Nebenwirkungen, die es der sonst so agilen Laura schwermachen, aber sie versucht, so gut es geht weiterzumachen wie bisher. „Die Behandlung ist scheiße, aber man muss einfach schauen, dass man sie weit von sich wegschiebt.“

Noch trägt Laura eine Kappe, aber sie möchte, bis ihre Haare wieder lang geworden sind, zu neuen Kräften kommen. „Ansonsten ist alles gut, jetzt muss ich Stück für Stück meinen Körper aufbauen, meine Muskeln aufbauen und die Ausdauer trainieren. Und vor allem stark bleiben! Mich nicht von irgendetwas runterziehen lassen!“ Lauras Abschlussuntersuchung im September war durchweg positiv. Sie fühlt sich rundum gesund.