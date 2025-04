Dr. Susanne Ganster

Landkreistag

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz ist der kommunale Spitzenverband der 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz. Ihm gehören auch der Bezirksverband Pfalz als sonstiges Mitglied sowie die Pfälzische Pensionsanstalt und die Rheinischen Versorgungskassen als fördernde Mitglieder an. Der Landkreistag tritt für die Rechtsstellung und Selbstverwaltung der Kreise und die Förderung ihrer Entwicklung ein. Er vertritt die gemeinsamen Belange der Kreise in Rheinland-Pfalz gegenüber dem Landtag und der Landesregierung und berät diese bei Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Landtag, Landesregierung und anderen Behörden und Institutionen.