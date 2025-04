Landesfrauenrat

Der Landesfrauenrat Baden-Württemberg vertritt 50 Verbände und damit über 2 Millionen Frauen in Baden-Württemberg. Er engagiert sich vor allem für eine angemessene Beteiligung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Er strebt die Verwirklichung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit sowie die Verbesserung der Situation der Frau im politischen und gesellschaftlichen Leben an.