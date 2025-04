Vorsitzende des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg

Entsandt durch:

Deutscher Bühnenverein Landesverband Baden-Württemberg

Deutscher Bühnenverein Die in Baden- Württemberg ansässigen Mitglieder des Deutschen Bühnenvereins bilden den Landesverband Baden- Württemberg. Er ist einer von insgesamt acht Landesverbänden des Deutschen Bühnenvereins. Seine Ziele sind, die ihm angehörenden Theater und Orchester zu erhalten, zu festigen und fortzuentwickeln. Er will sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben fördern, ihre Gesamtinteressen wahrnehmen, den Erfahrungsaustausch unter ihnen pflegen sowie der Gesetzgebung und Verwaltung mit Rat und Gutachten dienen.

Mitglied:

Rundfunkrat

Programmausschuss Kultur

Ausschuss Recht und Technik

Landesrundfunkrat Baden-Württemberg (Vorsitzende)

Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg

Biografie:

Nicola May wurde 1963 in Bonn geboren. Sie studierte in Wien und Berlin Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft und Germanistik und sammelte erste Theatererfahrungen u. a. am Burgtheater Wien und der Arena del Sole in Bologna sowie als Regieassistentin am Wiener Theater in der Josefstadt. Als Dramaturgin war sie in der Wiener Freie-Gruppen-Szene, am Stadttheater Bern und am Badischen Staatstheater in Karlsruhe engagiert. 1997/98 ging sie als Stipendiatin des Deutsch-Französischen Kulturrats ans Théâtre Chaillot in Paris, bevor sie ans Stadttheater Bern zurückkehrte, wo sie bis Sommer 2004 als Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin für Oper, Ballett und Schauspiel tätig war.

Seit 2004 ist sie Intendantin des Theaters Baden-Baden. Nicola May ist Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und arbeitet in verschiedenen Ausschüssen des Deutschen Bühnenvereins, den sie auch im Rundfunkrat des SWR vertritt. Seit 2013 Ist sie stellvertretende Vorsitzende, seit September 2020 Vorsitzende des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg.

