Städtetag

Der Städtetag Rheinland-Pfalz vereint 32 Städte unter seinem Dach. Ihm gehören die 12 kreisfreien, die 8 großen kreisangehörigen und 12 kreisangehörige Städte an. Er tritt ein für den Ausbau und Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung in Land, Bund und Europa. Er vertritt die Belange der Städte in Rheinland-Pfalz gegenüber Landtag und Landesregierung und bringt sich ein in die Vorbereitung von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften.