Karl Geibel

Deutscher Journalistenverband

In dem Deutschen Journalistenverband Landesverband Baden-Württemberg (DJV) sind hauptberuflich tätige Journalist:innen zusammengeschlossen. Aufgabe des DJV-Landesverbandes Baden-Württemberg ist es, die Berufsausübung der Journalist:innen im Sinne ihrer öffentlichen Aufgaben und Verantwortung zu sichern sowie ihre beruflichen, rechtlichen und sozialen Interessen zu vertreten. Er setzt sich für unabhängige Medien ein, engagiert sich für Qualitätssicherung im Journalismus und will die Interessen der Journalist:innen in Deutschland stärken.