Deutscher Journalistenverband

Der Deutsche Journalistenverband – Landesverband Rheinland-Pfalz ist der Zusammenschluss von hauptberuflich tätigen Journalist:innen in Rheinland-Pfalz. Er vertritt die beruflichen, rechtlichen und sozialen Interessen seiner Mitglieder und kümmert sich um ihre tariflichen Belange. Der DJV tritt für unabhängige Medien ein, engagiert sich für Qualitätssicherung im Journalismus und will die Interessen der Journalist:innen in Deutschland stärken.