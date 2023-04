Daniel Frey

Europa-Union

Die Europa-Union Deutschland ist die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland, der sich für die europäische Einigung engagiert. Der Verein ist in 16 Landesverbänden – darunter Baden-Württemberg - mit rund 300 Kreis-, Orts- und Stadtverbänden vernetzt und hat Partnerorganisationen in über 30 Ländern Europas. Unter voller Wahrung seiner geistigen, politischen und organisatorischen Unabhängigkeit ist der Verein bestrebt, die öffentliche Meinung, die politischen Parteien, die Parlamente und die Regierungen für die föderative und demokratisch-rechtsstaatlich Vereinigung der europäischen Völker zu gewinnen.