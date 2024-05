Das Jahr 2023 – Reformen bei SWR und ARD im ersten ARD/GVK-Vorsitzjahr

Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen von Veränderungen: Angefangen bei der Neuwahl des Rundfunkratsvorsitzenden zu Beginn des Jahres, über neue Aufgaben und Herausforderungen durch den 3. Medienänderungsstaatsvertrag bis hin zu den umfassenden Reformbestrebungen auf SWR- und ARD-Ebene. Weiterhin große Auswirkungen hatten die Vorkommnisse im Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb), die in den Diskussionen um Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk prominent blieben. Dadurch wurde der Blick nach vorne teilweise getrübt.

Die SWR-Gremien widmeten sich mit großem Engagement ihren veränderten Aufgaben, um so einen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu leisten. Ein Baustein war dabei die Qualitätsrichtlinie der Gremien, wobei sich in den Beratungen vor allem die Programmausschüsse engagierten. Des Weiteren legten die Gremien großen Wert auf das Thema Compliance. Einerseits wurde unter Einbindung der Gremien das Compliance-Management des SWR verbessert, andererseits wurde in Zusammenarbeit mit den Gremien der anderen Landesrundfunkanstalten an einer Compliance-Rahmenrichtlinie gearbeitet. Außerdem wurde im Sinne von »Good Governance« ein Prozess zur Erarbeitung eines Public Corporate Governance Kodex (PCGK) für die ARD gestartet. Dabei arbeiten Operative und Aufsicht zusammen, um die Leitung und Überwachung der Rundfunkanstalten sowie der ARD zu optimieren.

Hier erhalten Sie das komplette Werk.