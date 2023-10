Die Interessen, die Bedürfnisse und auch das Mediennutzungsverhalten der 14- bis 29-Jährigen verändern sich permanent und teilweise radikal. Gründe sind beispielsweise der Generationen-Wechsel innerhalb der beauftragten funk-Zielgruppe und die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, denen junge Menschen in Deutschland heute begegnen. Unser Auftrag ist, das funk-Portfolio permanent an diesen Bedürfnissen entlang neu auszurichten. Das gilt gleichermaßen für die Themenauswahl, Erzählweise, Plattform-Kompatibilität und die Distributionsstrategie. Nur so bleiben wir mit unserem Angebot auch in Zukunft relevant für 14- bis 29-Jährige.