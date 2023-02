Vorsitzender des Verwaltungsrats

ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg/Deutscher Journalistenverband

vom Rundfunkrat gewählt

Deutscher Journalistenverband/ver.di Die Fachgruppe Medien in ver.di ist Anfang 2007 entstanden. Sie bündelt die Kraft der Mitglieder in Presse, Rundfunk und Film. Durch den Zusammenschluss der Deutschen Journalist*innen-Union (dju) mit der Schwesterfachgruppe Rundfunk, Film und audiovisuelle Medien deckt die Fachgruppe Medien das weite Spektrum von den klassischen Printmedien über öffentlich-rechtliches und privatwirtschaftliches Radio und Fernsehen, sowie Internetportalen bis hin zu den Filmproduktionsfirmen und Kinos ab. Dabei bleibt die dju eigenständige Berufsgruppe der Journalist*innen innerhalb der Fachgruppe Medien.

Verwaltungsrat (Vorsitzender)

Finanzausschuss

Landesrundfunkrat Baden-Württemberg

Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg

Hans-Albert Stechl wurde im September 2011 erstmals zum Vorsitzenden des SWR Verwaltungsrats gewählt und zuletzt 2020 in seinem Amt bestätigt. Stechl vertritt den ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg/Deutscher Journalistenverband.

Hans-Albert Stechl ist bereits seit 1983 Gremienmitglied. Er war beim früheren SWF Mitglied im Rundfunkrat und Fernsehausschuss sowie Vorsitzender des Rechtsausschusses. Beim SWR ist er seit 1998 Mitglied im Verwaltungsrat und war lange Jahre Vorsitzender des Ausschusses Technik und Vergaben. Als SWR Verwaltungsrat ist Stechl zugleich auch Mitglied im Landesrundfunkrat Baden-Württemberg.

Hans-Albert Stechl wurde 1949 in St. Georgen im Schwarzwald geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Freiburg, Genf und Konstanz und legte 1976 sein zweites juristisches Staatsexamen ab. Von 1976 bis 1981 war er Geschäftsführer des Südwestdeutschen Journalistenverbandes in Stuttgart. Seit 1982 arbeitet er als selbständiger Rechtsanwalt und freier Autor in Freiburg.

