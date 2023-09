per Mail teilen

2021 – Ein Jahr der Neuerungen und Herausforderungen

Die Arbeit des SWR Rundfunkrats im Jahr 2021 war geprägt durch eine Reihe signifikanter Neuerungen. Erstmals wurden alle öffentlichen Sitzungen des Gremiums live im Internet gestreamt mit zum Teil beachtlicher Resonanz.



Bei den Rundfunkratssitzungen wurde der Tagesordnungspunkt »Aktuelle Debatte« neu eingeführt. Hier wurden aktuelle medienpolitische und gremienrelevante Themen aufgegriffen und mit prominenten Gästen diskutiert. Die Themenpalette reichte von den Beratungen zum Medienänderungsstaatsvertrag über die programmstrategische Ausrichtung der ARD bis hin zur Finanzierung des öffentlich­rechtlichen Rundfunks in der nächsten Beitragsperiode.



Als neue Arbeitsgruppe wurde die Vorsitzendenrunde installiert, die sich zwischen den Plenarsitzungen über inhaltliche und organisatorische Fragen der Gremienarbeit verständigte.



Mehrere Fortbildungsveranstaltungen und Workshops rundeten die Sitzungs­Aktivitäten des Rundfunkrats im Jahr 2021 ab.



Mit einem neu aufgelegten Infoletter wurden die Mitglieder regelmäßig über personelle Veränderungen, inhaltliche Schwerpunktsetzungen, Sitzungstermine und allerlei Wissenswertem rund um die Gremienarbeit informiert.



Darüber hinaus wurde auch der Internet­Auftritt der Gremien neugestaltet.



Leider stand auch das Jahr 2021 wieder ganz im Zeichen der Corona­Pandemie, die sich massiv auf die Gremienarbeit auswirkte. So mussten wie schon im Vorjahr zahlreiche Sitzungen, die als Präsenzveranstaltungen geplant waren, zum Teil kurzfristig umdisponiert und in Form von Videokonferenzen abgehalten werden. Auch wenn sich dabei schon eine gewisse Routine einstellte, wurde von vielen Mitgliedern das Fehlen der persönlichen Begegnung sehr bedauert.

Das Jahr 2021 war auch geprägt von zahlreichen programmlichen Herausforderungen: Dazu zählten die Landtagswahlen in Baden­Württemberg und Rheinland­Pfalz im Frühjahr, die Fußball­Europameisterschaft und die Olympischen Spiele im Sommer sowie die Bundestagswahlen im Herbst.



Hinzu kam die Flutkatastrophe im Ahrtal, die nicht nur unendlich viel Leid für die betroffene Region brachte, sondern auch den Sender über Nacht vor ungeahnte Kraftanstrengungen stellte. Der Rundfunkrat würdigte die aktuelle und hintergründige Berichterstattung des SWR sowie die vom Sender initiierten Spendenaktionen ausdrücklich.





Dieser Tätigkeitsbericht umfasst in der Rückschau alle relevanten Themen, die das Gremium im Jahr 2021 beschäftigt haben: von den Dreistufentestverfahren über den Medienänderungsstaatsvertrag bis hin zur Gründung einer neuen Direktion, ob Datenschutzbericht oder Jugendschutzbericht, vom Jahresabschluss 2020 bis zur Genehmigung des Haushaltsplans 2022.

Hier erhalten Sie das komplette Werk.