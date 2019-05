Wunderwesen Schmetterlinge

In jedem Stadium sind die Insekten ein gefundenes Fressen für Vögel, Reptilien oder kleine Säugetiere. Einige haben im Lauf der Evolution raffinierte Überlebensstrategien entwickelt. So ernährt sich etwa die Raupe des Monarchfalters von der Seidenpflanze, deren Giftstoffe sie einlagert. So wird sie für Fressfeinde ungenießbar. Selbst im vollendeten Schmetterling bleibt das Gift wirksam. Die Raupen der Schmetterlingsart Adelotypa Annulifera lassen sich im Amazonas-Dschungel in Peru von einer aggressiven Ameisenart beschützen.