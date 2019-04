In vielen Städten ist sie noch immer die Wirbelsäule des Handels: die Fußgängerzone. Sie ist immer noch Sitz großer Warenhäuser. Doch in Zeiten des Online-Handels ist es schwieriger denn je für den Einzelhandel, die hohen Mieten zu bezahlen, wenn gleichzeitig immer mehr Kunden ins Netz abwandern. Der Online-Handel verdrängt die Ankermieter in den Fußgängerzonen und mit ihnen die kleinen engagierten Einzelhändler - Bilder von der Innenstadt in Neuwied am Rhein heute und in den 70er Jahren führen das eindrücklich vor Augen.