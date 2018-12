Verführung auf die feine Art Süßer Südwesten

Kleine Köstlichkeiten für große Momente, tolle Torten mit Motiven, die für viele Klicks im Internet sorgen oder gesunde Power-Riegel für Genuss ohne Reue. Feines für Leckermäulchen und Genießer gibt es im mobilen Pop-up Café in Rheinhessen, die kleinsten Kuchen der Pfalz in und Schokoküsse stellt seit mehr als 100 Jahren ein Familienunternehmen in Herxheim her.