Die Loreley ist damals für viele Holländer und Belgier eine Reise wert, wie auch für Henry Michiels, der seit 50 Jahren aus Belgien an den Rhein kommt. Wer es sich leisten kann, reist mit dem Schiff an. Die "Goethe", damals noch unter Dampf, fährt seit 100 Jahren auf der Strecke zwischen Koblenz und Rüdesheim.

Der Pfälzer Wald und der Schwarzwald erleben einen Wanderboom. Die Nachbarn von Bäuerin Agnes Sester aus Gengenbach im mittleren Schwarzwald finden es zuerst eigenartig, dass sie an Fremde Zimmer vermietet. Die Mutter von Förster Walter Trefz aus Freudenstadt im Nordschwarzwald nennt Urlauber aus dem Ruhrgebiet nur die "Luftschnapper". Auch die Jugendherbergen meldeten steigende Besucherzahlen, erzählt Elisabeth Dichter-Hallwach, drei Jahrzehnte lang Herbergsmutter in Neuerburg in der Eifel. Es ist auch die Hochzeit des Nürburgrings. Ursula Schmitz, die seit 60 Jahren ein Hotel in Nürburg führt, erinnert sich gerne an die Zeit als Touristen und Berühmtheiten wie Niki Lauda bei ihr Tür an Tür wohnten.