Sehnsuchtsort ist der Schwarzwald allerdings schon viel länger. Seit der Romantik prägen Heimatdichtung in Mundart und idealisierte Landschaftsmalerei den Blick. Allen voran jene schicksalhaften, sentimentalen "Schwarzwälder Dorfgeschichten", die den Schwarzwald über die Grenzen hinweg bekannt machten.

Schwarzwälder in Tracht

Ab dem 19. Jahrhundert locken Reiseführer immer mehr Touristen in den tatsächlich wilden, aber deshalb noch lange nicht romantischen Schwarzwald. In Sagen voller Gruselromantik oder in Märchen wie "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff wird er dunkel und geheimnisvoll beschrieben. Dieses Märchen, das ein Stück Weltliteratur geworden ist, weist auch über das Thema Schwarzwald hinaus. Es geht darin um das Verhältnis des Menschen zu Geld und Gier, um sein Verhältnis zur Welt überhaupt. Es handelt von einem armen Köhler, der sein Herz für Geld weggegeben hatte und damit auch sein Glück.