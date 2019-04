Mitte des 19. Jahrhunderts soll ein 15 Kilometer langer Tunnel - damals der längste der Welt - in den Berg gesprengt werden. Den Zuschlag für den Bau der Eisenbahnstrecke am Gotthard erhält der Schweizer Bauunternehmer Louis Favre. Er unterzeichnet einen riskanten Vertrag: In nur acht Jahren muss er den Tunnel fertigstellen. Dazu hinterlegt er eine Kaution von acht Millionen Franken, die verfällt, falls er die Bauzeit überschreitet.