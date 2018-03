"Einer für alle, alle für einen" - nach diesem Motto gründete Friedrich Wilhelm Raiffeisen vor mehr als 150 Jahren die ersten deutschen Genossenschaften. Seine Idee ist inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. Am 30. März 1818 wurde Raiffeisen in Hamm an der Sieg geboren.

"Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele." Das Motto von Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist auch nach mehr als 150 Jahren noch aktuell: Weltweit sind rund 800 Millionen Menschen in Genossenschaften organisiert. Nicht nur in der Landwirtschaft oder im Bankwesen, sondern auch in Schulen, Energieunternehmen - und sogar in der Mainzer Fastnacht. Überall begegnet man den Ideen des Sozialreformers aus dem Westerwald. Für viele japanische oder amerikanische Gruppen gehört deshalb ein Besuch seiner Wirkungsstätten zu jeder Deutschlandreise - im Ausland ist er fast so bekannt wie die Loreley.