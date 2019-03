Der monumentale "Löwe von Belfort" ist das Wappentier der Freigrafschaft und das Markenlogo des Industriepioniers Armand Peugeot, der seit 1858 an seinem Stammsitz bei Montbéliard produziert. Dass der Steinkoloss heute über ein Enduro-Rennen wacht und die Zitadelle von Besançon exotische Gliederfüßer beherbergt, sind nur zwei Beispiele für einen spielerischen Umgang mit der eigenen Geschichte. Die Menschen sind stolz auf ihre Region und tragen mit ihrer Kreativität dazu bei, dass die Franche-Comté und der Jura selbstbewusst in die Zukunft schauen können.

Als Begründer des französischen Realismus hat der Maler Gustave Courbet Kunstgeschichte geschrieben. Seine Heimat versetzte er aber eher mit skandalösen Damen aus Paris in Aufruhr. Den Untergang der Uhrmacherindustrie in den 70-er Jahren hat man in der Kultur-Metropole Besançon zukunftsweisend überwunden: Man setzt auf Nano- und Mikrotechnologie und gibt der "Horloge Comtoise", der traditionellen Standuhr, eine neue Technik und ein neues Gesicht.