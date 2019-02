Im südwestdeutschen Raum und in Teilen der Schweiz wird die schwäbisch-alemannische Fastnacht gefeiert. Je nach Region wird sie als Fasnacht/Fastnacht, Fasnet oder auch Fasent bezeichnet. Sie beginnt offiziell am Dreikönigstag (6. Januar) und endet am Aschermittwoch. Eine Besonderheit ist, dass die sogenannten "Hästräger" ihre Kostüme nicht jährlich wechseln, sondern stets beibehalten. Seit 2014 gehört die schwäbisch-alemannische Fastnacht zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.