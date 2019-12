In der Adventszeit geht eine Kunsthalle neue Wege. Eine Straße wird mitten durch eine Burg gebaut, und in Berlin sind Schwaben auf der Suche nach heimischen Brezeln.

Der Brauch, sich am Nikolaustag zu beschenken, ist bereits im 12. Jahrhundert entstanden. Aber der Heilige Nikolaus wird auch gefürchtet. Moderne Psychologen kritisieren, dass Eltern ihn für ihre Erziehung nach dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche benutzen.

Ein schwäbischer Bäcker aus Berlin liefert zum hundertjährigen Bestehen des Schwabenvereins in der Hauptstadt Brezeln zu 40 Pfennig das Stück. Unter den Exil-Schwaben ist das Laugengebäck so beliebt, dass sie bis zu 20 Kilometer fahren, um es zu kaufen.

In der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe finden erstmals Kunstführungen für Kinder statt. In Deutschland ist das ein Novum. Nach einem Aufruf in der Zeitung kommen über 100 Kinder.