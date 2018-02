Als der Vulkan Tambora am 10. April 1815 ausbricht, steigt die Eruptionssäule über 40 Kilometer in die Höhe. Über 100.000 Menschen sterben an den direkten Folgen der Explosion. Doch die wahre Katastrophe folgt erst nach dem Ausbruch. Ein riesiger Aerosol-Schleier breitet sich in der Stratosphäre aus, der weltweit für nie dagewesene Klimaturbulenzen sorgt. Das Jahr 1816 geht in die Geschichte ein als das Jahr ohne Sommer.