Auch der Südwesten ist an der Vorbereitung und technischen Durchführung der Apollo 11-Mission beteiligt. Regina Müller-Fauths Großvater und Vater erstellen einen Mondatlas im Maßstab 1:1.000.000, der 1964 erscheint und von der NASA zur Vorbereitung der Mondlandung verwendet wird. Zu den Unternehmen, die der NASA zuliefern, zählen Carl Zeiss in Oberkochen und die Weberei Spörl in Sigmaringendorf. Das dort hergestellte Drahtgewebe wird in Filtern für die Raumfähre und die Raumfahrtanzüge der Astronauten verwendet.