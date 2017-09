Biografie: Heiner Geißler Vom Jesuitenschüler zum Vollblutpolitiker

Er gilt als der prominenteste Querdenker der CDU. Ob als scharfzüngiger Generalsekretär, Mitglied der Globalisierungskritiker von Attac oder Vermittler bei Stuttgart 21: Heiner Geißler sagt, was er denkt und wird dafür gleichermaßen geschätzt und gefürchtet.

Heiner Geißler als Kind

Am 3. März 1930 in Oberndorf am Neckar geboren, verbringt Heiner Geißler die ersten Jahre seines Lebens nie lange an einem Ort. Vater Heinrich Geißler wird wegen seines Engagements in der Zentrumspartei und als Stadtrat von den Nationalsozialisten immer wieder zwangsversetzt. Mit 16 kommt Geißler an das Jesuitenkolleg in Sankt Blasien im Schwarzwald und verbringt dort "eine der besten und schönsten Zeiten" in seinem Leben, wie er rückblickend sagt.

Gläubig aber nicht gehorsam

Nach dem Abitur 1949 tritt er als Novize dem Jesuitenorden bei. Geißler will Priester werden, muss sich aber nach vier Jahren eingestehen, dass er zwei der drei Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam nicht gut einhalten kann. "Die Armut war es nicht."

Er studiert zunächst Philosophie an der Hochschule der Jesuiten in München, später dann Rechtswissenschaften in München und Tübingen. Dort beginnt er auch, sich politisch zu engagieren. Geißler tritt der christdemokratischen Studentenorganisation RCDS bei, deren Vorsitzender er später wird. Mit 26 Jahren gründet er unter anderem zusammen mit Erwin Teufel den Kreisverband der Jungen Union in Rottweil. Es ist der Beginn einer politischen Karriere, die ihn nach Bonn und später nach Berlin führen wird.

Nach dem Studium arbeitet Geißler 1962 als Richter am Amtsgericht in Stuttgart. Noch im selben Jahr wechselt er als Leiter des Ministerbüros ins Arbeits-und Sozialministerium von Baden-Württemberg. Nebenbei bleibt er auch parteipolitisch aktiv. Er wird Landesvorsitzender der Jungen Union und Mitglied des CDU-Landesvorstands. 1965 wird Heiner Geißler als Abgeordneter für den Wahlkreis Reutlingen zum ersten Mal in den Bundestag gewählt.

Von Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz

1967 kommt Geißler als Sozialminister im Kabinett von Ministerpräsident Peter Altmeier nach Rheinland-Pfalz . In den folgenden zehn Jahren setzt er sozialpolitisch neue Maßstäbe, die auch auf Bundesebene Beachtung finden. So stammt unter anderem das bundesweit erste Kindergartengesetz aus seiner Feder. Er gründet Sozialstationen, die heute aus Alten- und Krankenpflege nicht mehr wegzudenken sind. Außerdem macht er mit der Diskussion der so genannten Neuen Sozialen Frage, die die strukturelle Armut im Sozialstaat thematisiert, auf sich aufmerksam.

Der Ruf nach Bonn

Bonn 1980: Geißler unterzeichnet Abkommen für kommende Bundestagswahl.

Geißler ist zu dieser Zeit bereits langjähriges Mitglied der so genannten "Kampfgruppe Kohl", einer Riege junger und ehrgeiziger CDU-Politiker, die Helmut Kohl bei seinem Aufstieg zum Bundeskanzler unterstützt. Der dankt es Geißler mit der Berufung zum Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit im Herbst 1982. Auch als Bundesminister verantwortet Geißler viele Neuerungen. Er reformiert den Zivildienst, führt Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ein und sorgt dafür, dass die Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet werden.

Ein CDU-Generalsekretär der polarisiert

Im März 1977 setzt der damalige CDU-Bundesvorsitzende Kohl seinen langjährigen Weggefährten Geißler als neuen CDU-Generalsekretär auf dem Parteitag durch. Zwölf Jahre wird er diesen Posten innehaben, so lange wie seit ihm niemand mehr.

CDU-Vorsitzender Kohl und Generalsekretär Geißler im Parteiausschuss in Bonn 1977

Geißler hilft Kohl nicht nur beim Aufstieg in Bonn. Er sieht sich als Speerspitze seiner Partei, in der er stets als Querdenker und eigenständiger Kopf gilt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er polarisiert mit seinen Äußerungen, zum Beispiel als er in der Nachrüstungsdebatte im Juni 1983 sagt: "Ohne den Pazifismus der 30er Jahre wäre Auschwitz nicht möglich gewesen." Seine Polemik treibt die politischen Gegner bisweilen zur Weißglut. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt wirft ihm im Frühjahr 1985 vor "seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land" zu sein.

Geißler kümmert das wenig. Auch parteiintern stößt er Debatten an. Unter ihm als Generalsekretär verabschiedet die CDU unter anderem ihr Grundsatzprogramm und einigt sich auf eine neue Frauenpolitik. Er will das Profil seiner Partei schärfen. Dabei entfernt er sich zunehmend von seinem langjährigen Weggefährten Kohl. Geißler wirbt für einen neuen Kurs der "Mitte" und plädiert für eine multikulturelle Gesellschaft. Damit bringt er vor allem die konservativen Parteimitglieder gegen sich auf.

Der Bruch mit Kohl

Kohl und Geißler auf dem Bundesparteitag in Bremen 1989

Nach erheblichen Differenzen kommt es auf dem Bundesparteitag 1989 in Bremen zum endgültigen Bruch mit Kohl. Der wirft Geißler vor, Verbündete für einen "Putsch" gegen ihn gesammelt zu haben. Lothar Späth soll damals gegen Kohl um den Posten des CDU-Bundesvorsitzenden kandidieren. Geißler bestreitet den Vorwurf, wird aber dennoch von Kohl als Generalsekretär entmachtet.

"Wir waren sehr befreundet und diese Freundschaft ist in der Tat der Macht geopfert worden." Geißler über Kohl

Geißler behält trotzdem großen Einfluss in der CDU, ist Mitglied des Präsidiums und des Bundesvorstandes. Bis 1998 ist er Fraktionsvize im Bundestag. 2002 nimmt er Abschied von der aktiven Politik, bleibt aber weiterhin ein politischer Mensch, der sich über Zeitungsartikel und diverse Bücher immer wieder in die aktuelle Diskussion einschaltet. Auch für seine eigene Partei bleibt Geißler weiter unbequem. So bringt er zum Beispiel 1999 den CDU-Spendenskandal richtig ins Rollen, als er die Existenz von "Sonderkonten" bestätigt. In seinen Büchern thematisiert er immer wieder den Widerspruch zwischen christlicher Soziallehre und Kapitalismus. 2007 schließt er sich der globalisierungskritischen Organisation "Attac" an.

Gefragt als Schlichter und Vermittler

Geißler vermittelt im Streit um Stuttgart 21

Sein Querdenken über die Grenzen der eigenen Partei hinweg bringt Heiner Geißler über die Jahre großen Respekt ein. Mehrfach wird er als Schlichter bei Tarifkonflikten eingesetzt. Vor fünf Jahren bittet ihn der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus im Streit um das Bahnprojekt "Stuttgart 21" zu vermitteln. Da ist Geißler bereits 80 Jahre alt. Inzwischen ist er 85 und nach wie vor streitbar und kritisch. Wenn er nicht in Talkshows diskutiert oder ein neues Buch vorstellt, verbringt der passionierte Bergsteiger, Gleitschirmflieger und Wanderer seinen Ruhestand im pfälzischen Weinort Gleisweiler, wo er auch einen Weinberg besitzt.