Wie der Südwesten wohnte Arbeitersiedlung, Eigenheim, Wohnturm

Wohnen im Südwesten wird immer teurer. In den Metropolen, aber auch in so manchem Einzugsgebiet einer attraktiven Stadt steigen die Mietpreise rasant. Wie konnte es dazu kommen?

Lange galt es als selbstverständlich, dass man mit einem durchschnittlichen Einkommen auch eine bezahlbare Wohnung findet. Das ist heute nicht mehr so. Auch unsere Wohngewohnheiten haben sich verändert. Ob es ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt, so lehrt uns ein Blick in die Geschichte, hat immer auch damit zu tun, ob sich der Staat dafür einsetzt.

Volkskundlerin Dagmar Hänel: Die Wohnsituation der Menschen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert.

Wohnen im Kaiserreich

Im Kaiserreich entstehen prächtige Wohnviertel wie die Wiehre in Freiburg. Hans Lehmann wohnt in einem der Gründerzeithäuser, erbaut Ende des 19. Jahrhunderts für die gehobene Mittelschicht. Viele Arbeiter hingegen hausen unter ärmlichen Bedingungen. Vereinzelt schaffen Arbeitgeber Abhilfe. In Weil am Rhein beispielsweise investiert die Eisenbahnverwaltung in eine Gartenstadt für ihre Mitarbeiter: Licht, Luft und Sonne sollen auch den einfachen Arbeitern zugute kommen.

Auf dem Land ändern sich die Wohnformen nur wenig, oft wohnen mehrere Generationen einer Familie unter einem Dach. Bei der Familie Lauby in Oberried bei Freiburg ist es heute nicht anders: drei Generationen leben auf ihrem Schwarzwaldhof.

Baugenossenschaften und Neues Bauen

Nach dem Ersten Weltkrieg greifen Staat und Kommunen aktiv in die Wohnungspolitik ein. Notprogramme sollen die akute Wohnungsnot lindern. In Stuttgart entsteht die Siedlung "Eiernest" mit 176 Häuschen. Gunter Reich wohnt dort seit seiner Geburt. Er erinnert sich, mit wie wenig Wohn-Komfort man damals zufrieden war. In der Weimarer Republik werden zahlreiche Baugenossenschaften gegründet, sie werden zu wichtigen Trägern des staatlich geförderten Wohnungsbaus. In den 1920er Jahren entsteht außerdem das "Neue Bauen". Diese neue Architekturströmung prägt viele Siedlungen der 1920er Jahre, darunter auch die Ebert-Siedlung in Ludwigshafen.

"Neues Bauen", Architekturströmung aus den 1920er Jahren

Kriegsende und Wohnungsnot

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Wohnungsnot groß, insbesondere unter den Flüchtlingen und Vertriebenen. In Aalen greifen sie zur Selbsthilfe, die Pelzwasensiedlung entsteht. Markus Mayer Wunderlich weiß noch heute die Gemeinschaft zu schätzen, die daraus hervorgegangen ist.

Die 1960er Jahre: Das Eigenheim boomt

In den 1960er Jahren zieht sich der Staat aus der Regulierung des Wohnungsmarktes zurück. Viele Menschen ziehen ins Eigenheim am Stadtrand. Die Technik, allen voran der Fernseher, verändert das Wohnen.

Stadtsanierung und Immobilienspekulation in den 1970 und 1980er Jahren

Die Vision der autogerechten Stadt und Flächensanierungen verändern die Innenstädte radikal. Im Rahmen von großen Stadtsanierungsprojekten werden in den 1960er und frühen 1970er Jahren ganze Wohnviertel abgerissen und neu aufgebaut. So das Karlsruher Dörfle, in dem Hella Reinecke aufgewachsen ist und wo sie heute immer noch lebt. Viele Menschen müssen in Trabantenstädte am Rande der Städte ziehen, wie in Heidelberg-Emmertsgrund. Erst in den späten 1970er Jahren findet ein Umdenken statt. Denkmalgerecht sanierte Altstädte sind plötzlich wieder attraktiv. Widerstand regt sich gegen Spekulanten, die mit Immobilien in den teuren Innenstadtlagen viel Geld verdienen wollen. Auch Anton Lutz aus Stuttgart schließt sich dem Protest der Hausbesetzer an.

Das Ehepaar Reinecke hat viel Geld in die Sanierung seines kleinen Hauses im Karlsruher "Dörfle" gesteckt.

Wohnprojekt Armeesiedlungen

In den 1990er Jahren werden nach Abzug der alliierten Streitkräfte riesige Areale frei, die nun für Wohnraum genutzt werden können. In Mannheim entsteht das alternative Wohnprojekt "13 ha Freiheit".

Die Immobilie wird zum Luxusgut

Seit die Immobilie in Zeiten niedriger Zinsen als Wertanlage entdeckt wurde, steigen die Grundstückspreise. Ulrich Soldner vom Liegenschaftsamt Ulm weiß, wie eine Stadt Bodenspekulation verhindern kann. Doch es muss sich noch mehr ändern. Ein Richtungswechsel ist nur möglich, wenn Wohnungen wieder als Sozialgut und nicht mehr nur als Wirtschaftsgut betrachtet werden.