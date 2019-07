Ein Eklat zwischen den Eheleuten Burda wird zur Geburtsstunde von Burda-Moden. Franz Burda hat eine Nebenfrau, seine Sekretärin, die sich erfolglos an einer Modezeitschrift versuchen darf. Die Kränkung sitzt tief, doch Aenne Burda's Krise ist ihre Chance. Sie ergreift sie, bietet ihrem Mann die Stirn und gibt fortan die Modezeitschrift heraus. Die beiden stacheln sich im Zweikampf an. Aenne Burda will es allen zeigen. Sie weiß sich im Hause Burda durchzusetzen. Mit Emanzipation und Frauenrechten im gesellschaftlichen Sinn allerdings hat sie nichts am Hut.