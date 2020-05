per Mail teilen

Auf allen SWR-Kanälen findet vom 1. bis zum 3. Mai ein großes kulturelles Programm statt: Lesungen, Konzerte, Comedy-Auftritte und vieles mehr.

Freitag, 1. Mai

Im SWR Fernsehen gibt es eine lange Kulturnacht: In "Für Euch da – Comedy gegen Corona" setzen Lisa Fitz, Christoph Sonntag, Alice Hoffmann und Tobias Mann ab 23:25 Uhr den trüben Zeiten von Corona eine gesunde Portion Humor entgegen.

Lisa Fitz tritt bei "Für Euch da – Comedy gegen Corona" auf SWR Bettina Müller

In "Tatort: Vogt meets Becker" bittet Gerichtsmediziner Vogt, Koryphäe aus Stuttgart, seinen Kollege Becker, den schnoddrigen Ludwigshafener Spurensicherer, um Amtshilfe: Es geht um Atemmasken.

Durch die Kulturnacht führen Ariane Binder und Pierre M. Krause.

Zusammen mit den anderen jungen Wellen der ARD wird DASDING einen Schwerpunkt-Tag im Programm setzen. Zwischen 10 und 21 Uhr laufen ausschließlich Titel von deutschsprachigen Künstler*innen und Inhalte rund um die einheimische Kulturszene.

Samstag, 2. Mai

Ab 18:05 Uhr zeigt das SWR Fernsehen eine 90-minütige Live-Sendung "#Zusammenhalten für die Kultur – Landesart live", moderiert von Patricia Küll. Die Sendung zeigt die aktuellen Emotionen der Kulturszene im Land und die ungeheure Vielfalt der Kulturlandschaft. Neben Performances von Künstler*innen und Gesprächen im Studio sind Reporter und Reporterinnen unterwegs, um dem Schicksal der sogenannten "Solo-Selbständigen" Namen und Gesichter zu geben.

Kontaktlos Kultur genießen – das geht im Autokino, und der SWR macht es möglich: Im Autokino "Drive-In" in Bühl. Dort wird am Samstag Heinrich del Core für SWR1 Baden-Württemberg Kabarett präsentieren und am Sonntag Giovanni Zarrella für SWR4 Baden-Württemberg einen Ausschnitt aus seinem Programm "La vita e bella" spielen. Im Autokino Baden-Baden findet das "SWR3 Autoradio Open Air" mit Max Giesinger statt.

Giovanni Zarrella spielt für SWR4 einen Ausschnitt aus "La vita e bella" SWR

Musikerinnen und Musiker des SWR Symphonieorchesters und des SWR Vokalensembles kommen in einem Konzert in der maximal erlaubten Quintett-Besetzung zusammen und spannen einen weiten musikalischen Bogen vom Barock bis zum Jazz und Pop.

Schauspieler Walter Sittler liest zudem Camus‘ "Die Pest", "Nemesis" von Philipp Roth und schließlich "Komm! Ins Offene, Freund" von Hölderlin. Zu sehen ist das Programm als Video-Stream auf SWRClassic.de, SWR2 wird eine Hörfunkversion senden.

Schauspieler Walter Sittler liest für SWR Classic unter anderem "Komm! Ins Offene, Freund" von Hölderlin picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Marijan Murat/dpa

Welche konkreten Folgen hat die Krise für die Menschen, die vom Kulturbereich im Südwesten abhängen? Diese Frage beantworten die Betroffenen selbst, am 2. und 3. Mai in SWR3. Im Fokus steht dabei der breite Bereich der Popkultur: Kino, Theater, Clubs, Schauspieler, Comedians, Musiker & DJ’s.

Als besonderes Highlight gibt es am frühen Abend einen Comedy-Video-Stream mit SWR3 Star Andreas Müller & friends: Viele Künstlerinnen und Künstler, die beim SWR3 Comedy-Festival in Bad Dürkheim aufgetreten wären, melden sich in die Show.

Sonntag, 3. Mai

Um 21:45 Uhr gibt es im SWR Fernsehen eine Sonderausgabe von "Kunscht!": Die Sendung zeigt, wie Musiker*innen, Bildhauer*innen, Maler*innen, Schauspieler*innen, Tänze*innen auch unter schwierigen Bedingungen arbeiten, fragt Politiker*innen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, welche Unterstützung Kulturschaffende bekommen und wie eine schrittweise Öffnung kultureller Einrichtungen gelingen kann.

Bei SWR1 Rheinland-Pfalz bekommen in "Der Nachmittag" Helden und Heldinnen in Unternehmen, Krankenhäusern, Apotheken oder bei der Müllabfuhr eine halbe Stunde Programm geschenkt.

Außerdem wird SWR1 Protagonist und Künstler Peter Kühn live im Studio sein und unplugged Wunschtitel spielen, die Hörer*innen ihren persönlichen Held*innen schenken können.

„Hits für Helden“ - Schreiben Sie uns Ihre Musikwünsche