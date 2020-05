per Mail teilen

Peter Prange traf es wie ein Schlag, als die große Premierenfeier für den ARD-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ nach seinem gleichnamigen Roman wegen Corona kurzfristig abgesagt wurde. Als Bestsellerautor geht es ihm zwar vergleichsweise gut, aber er sieht die ganze Branche in der Krise.

Peter Prange traf es wie ein Schlag, als die große Premierenfeier für den ARD-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ wegen Corona kurzfristig abgesagt wurde. Der Roman des Tübinger Schriftstellers diente als Vorlage für die Verfilmung.

Jetzt wäre Peter Prange eigentlich fast täglich auf Lesereise mit dem zweiten Teil seines Romans „Eine Familie in Deutschland“. Als Bestsellerautor gehe es ihm noch vergleichsweise gut, aber die ganze Buchbranche, Autoren, Verlage und Buchhandlungen, würde leiden.

Sein Sachbuch „Werte. Von Plato bis Pop. Alles, was uns verbindet“ ist in der Coronakrise aktueller denn je. Er glaubt weiter fest an Europäische Werte und sieht die „Menschheit auf Bewährung“. Ob er einen Corona-Roman schreiben wird?