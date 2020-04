Die Museen im Südwesten haben sich in der Corona-Zeit einiges einfallen lassen: Das Lieblings-Kunstwerk zum Ausmalen, eine Corona-Ausstellung zum Mitgestalten oder ein Museumsbesuch an der frischen Luft.

Digitale Führungen mit persönlicher Note

Die Experten des Landesmuseums Mainz präsentieren aktuell online ihre Lieblings-Kunstwerke und geben Einblick in die Herzensthemen und -bereiche des Museums. Und auch die Pfalzgalerie in Kaiserslautern hat ein Kreativ-Programm für Zuhause ins Leben gerufen: Unter dem Motto "Wie siehst du mich?" werden im Internet Kunstwerke aus der Sammlung vorgestellt. Eine Art "Daily-Soap" haben die Mitarbeiter der Kunsthalle Mannheim gestartet: Sie stellen täglich in kurzen Video-Clips ein Werk aus ihrem Haus vor.

Virtuelle Tour durch das Wilhelm-Hack-Museum

Wer in der eher fremdbestimmten Corona-Zeit lieber auf eigene Faust unterwegs sein möchte, kann sich im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen ganz frei bewegen - digital. Die "virtuelle Museums-Tour" lässt sich mit dem Mauszeiger steuern. So spazieren Sie in Ihrem Tempo ganz bequem an Ernst Ludwig Kirchners "Bergwald", Wassily Kandinskys "Scharfe Härte" oder den "Badenden Frauen" des Künstlers August Macke vorbei.

#stayathome als Inspiration für Kunst-Videos

Die Villa Rot Burgrieden aus dem Landkreis Biberach hat den auf Social Media millionenmal verwendeten Hashtag #stayathome künstlerisch bearbeitet. Museumsleiter Marco Hompes zeigt unter diesem Motto aktuelle Videos von jungen Künstlern: über digitale Innenansichten, beklemmende Räume, virtuelle Nähe und Intimität.

Künstlerische Werke zum Ausmalen

Malen gegen die Corona-Langeweile ist aktuell auch bei Erwachsenen sehr beliebt. Künstlerisch wertvoll werden die Werke, wenn man sich an den Malvorlagen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe bedient. Das Museum stellt auf seiner Webseite Werke aus der Sammlung zum Herunterladen und Ausmalen zur Verfügung.

Museum an der frischen Luft

Auch das Steinskulpturenmuseum in Bad Münster am Stein-Ebernburg bleibt bis auf weiteres geschlossen. Doch die Werke der Bildhauerin Anna Kubach-Wilmsen können dennoch besucht werden: Im Steinskulpturenpark kann man Kunst bei einem Spaziergang an der frischen Luft nicht nur digital, sondern mal wieder ganz real, begegnen.

"Corona-Pandemie 2020": Zukünftige Ausstellung mitgestalten

Ob selbstgebastelter Mundschutz, Abstandshalter oder Fotos von einer Videokonferenz - das Landesmuseum Württemberg sucht typische Objekte für eine digitale Ausstellung im Netz. Die Idee ist ein digitales Museum: Sie können eigene Zeugnisse der Coronakrise fotografieren und einschicken, die im radikal veränderten persönlichen Alltag wichtig geworden sind. Ausgewählte Einsendungen werden online ausgestellt.