Dem Karlsruher Künstler Johannes Gervé ist seine wichtigste Ausstellung geplatzt und damit auch das halbe Jahreseinkommen. Die Einladungen waren verschickt, der Katalog gedruckt, dann kam die Absage seiner Ausstellung in der Städtischen Galerie Villa Streccius in Landau. Ein Jahr lang hatte er an den Bildern gearbeitet, jetzt ist die Schau um ein Jahr verschoben.

#Zusammenhalten für die Kultur - SWR Schwerpunkt Getty Images Getty Images/Cavan Images RF Das kulturelle Leben im Südwesten ist durch die Coronakrise stark eingeschränkt. Viele Kulturschaffende sind in ihrer Existenz bedroht. Wir bieten Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform - und Ihnen, unserem Publikum, ein vielfältiges kulturelles Angebot. Wir sind FÜR EUCH DA!

Er hat zwar bereits Soforthilfe für Künstler bekommen, aber Johannes Gervé sieht noch viele Unsicherheiten für Solo-Selbstständige. Eine bedingungslose Hilfe hält er für angebracht und hofft auf Steuererleichterungen für Galerien.

Arbeiten jedenfalls kann Johannes Gervé in seinem Ettlinger Atelier weiter.