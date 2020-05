per Mail teilen

Geld gegen Video! „Solo Fantastico“ heißt die Solidaritätsaktion in der Coronakrise für lokale Künstler*innen. Initiiert hat sie der Heidelberger Theaterintendant Holger Schultze zusammen mit dem Kulturamt der Stadt.

Geld gegen Video! „Solo Fantastico“ heißt die Solidaritätsaktion in der Coronakrise für lokale Künstler*innen. Initiiert hat sie der Heidelberger Theaterintendant Holger Schultze zusammen mit dem Kulturamt der Stadt.

#Zusammenhalten für die Kultur - SWR Schwerpunkt Getty Images Getty Images/Cavan Images RF Das kulturelle Leben im Südwesten ist durch die Coronakrise stark eingeschränkt. Viele Kulturschaffende sind in ihrer Existenz bedroht. Wir bieten Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform - und Ihnen, unserem Publikum, ein vielfältiges kulturelles Angebot. Wir sind FÜR EUCH DA!

„Die Künstler, deren Auftritte und Einnahmen wegbrechen, werden so sichtbar“, sagt Holger Schultze, der diese Aktion erfunden hat. 80 freischaffende Heidelberger Künstler*innen erhalten jeweils 500 Euro vom Kulturamt der Stadt, wenn ihr selbstgedrehtes Video für die virtuelle Bühne des youtube-Channel „Solo Fantasico“ ausgewählt wurde. Auch das Fünf-Sparten-Haus von Holger Schultze ist massiv von der Coronakrise betroffen. Der Heidelberger Stückemarkt findet Online statt, die Schlossfestspiele wurden abgesagt. Als Vorsitzender des künstlerischen Ausschusses im Deutschen Bühnenverein kämpft Schultze auf allen Ebenen für die Theater, denen er „mehr Relevanz in der Gesellschaft“ verschaffen will!