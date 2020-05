Britta Velhagen, Gründungsmitglied und Leiterin des Kulturzentrums Tollhaus in Karlsruhe, engagiert sich in der Coronakrise auch für die Freie Szene der Stadt.

„Wir wissen noch nicht, wie es für uns weitergeht!“, sagt Britta Velhagen. Doch man arbeite an Plänen, Live-Kultur wieder möglich zu machen. Das Tollhaus ist seit bald 30 Jahren eine Institution weit über Karlsruhe hinaus. Mit einem Programm von Kleinkunst bis zum großen Rockkonzert. Und natürlich mit dem „Zeltival“, das den ganzen Sommer Abend für Abend viele Besucher anlockt. All das ist im Moment in Frage gestellt. Jetzt hat der „Kulturring“, das Netzwerk der Freien Szene in Karlsruhe, einen Hilferuf an die Stadt gerichtet. Wenn keine Unterstützung kommt, droht manchen Institutionen das Aus.