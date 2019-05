Ruhe - und auch Rummel Wandern auf dem Schwarzwälder Westweg

Der Westweg ist mehr als 260 Kilometer lang. Er beginnt in Pforzheim und endet in Basel. Seit 2006 darf sich der Fernwanderweg sogar Qualitätsweg nennen. Die Auszeichnung setzt strenge Kriterien voraus. Alle vier Kilometer muss eine neue Sehenswürdigkeit auftauchen und nur ein Fünftel der Strecke darf asphaltiert sein.

Von dort hat man auch heute eine eindrucksvolle Rundumsicht. Weiter geht es über das Wanderheim Ochsenstall zur Hornisgrinde und zum Mummelsee. Ein kleiner Abstecher führt zu dem Künstler Karl Hurm in Haigerloch, der sich zu Lebzeiten sein eigenes Museum geschaffen hat. Auf dem Westweg begegnet man immer wieder auch Pilgern, die nach Santiago de Compostela unterwegs sind. Dieses Mal ist es ein Geistheiler, der ohne einen Cent in der Tasche bis an das Ziel seiner Reise in Spanien kommen will.