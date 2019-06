Dolce Vita Das süße Leben an der Lauter

An der Lauter bei Wolfstein liegt der Campingplatz am Königsberg. Mal Fünfe grad sein lassen, ganz nah dran sein an der Natur - das ist es, was ein Paar aus Holland so gereizt hat. Kurzerhand haben sie den Campingplatz gekauft und zu einem Ort gemacht, an dem nicht nur Holländer ganz unbeschwert Ferien machen können.