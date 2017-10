Kinderbuch-Klassiker neu verfilmt Das doppelte Lottchen

Erich Kästners Geschichte aus den 50-Jahren spricht grundlegende Lebensthemen an: Was bedeutet uns Familie? Welche Rolle spielen Geschwister in unserem Leben? Und nicht zuletzt: Welche Auswirkungen hat eine Trennung oder Scheidung auf die Kinder? Die Neuverfilmung für die ganze Familie bedient Romantik, Komik und Drama. Die Mutter Charlize wird gespielt von Alwara Höfels, der Vater Jan von Florian Stetter. Die Zwillinge Mia und Delphine Lohmann mimen die Hauptfiguren Lotte und Luise. Gedreht wurde in Österreich und Deutschland am Wolfgangsee, in Salzburg und Frankfurt sowie im Dahner Felsenland in Rheinland-Pfalz.