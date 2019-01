Doku "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" SWR Koproduktion für den Oscar nominiert

Radikalisierung beginnt in der Familie

Was geschieht in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen, die traumatisiert sind von einem jahrelangen, blutigen und zerstörerischen Krieg, ohne Hoffnung auf ein Ende und eine friedliche Zukunft? Was geschieht mit ihnen, wenn Eltern, Verwandte und andere Bezugspersonen Hass und Rache predigen und vom Wunsch nach Vergeltung beseelt sind? Seit radikale Islamisten weite Teile des Landes beherrschen, haben sie damit begonnen, Jugendliche im Namen der Religion zu mobilisieren. Ziel ist die Schaffung eines Kalifats auf den Schultern der kommenden Generation.

Biographie des Regisseurs und Auszeichnungen

Talal Derki wurde in Damaskus geboren und lebt seit 2014 in Berlin. Er studierte Filmregie in Athen und arbeitete als Regieassistent für diverse Spielfilmproduktionen. Zwischen 2009 und 2011 war er Regisseur für verschiedene arabische Fernsehprogramme. Außerdem arbeitete er als freiberuflicher Kameramann für CNN und Thomson & Reuters.

Talal Derkis Kurzfilme und abendfüllende Dokumentarfilme erhielten Auszeichnungen auf verschiedenen Festivals weltweit. Sein Dokumentarfilm "Return to Homs" wurde 2014 mit dem World Cinema Grand Jury Prize des Sundance Film Festivals ausgezeichnet. 2014 war Talal Derki auch Jurymitglied der IDFA.

"Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats" ist vielfach preisgekrönt. Der Film wurde in diesem Jahr unter anderem beim Sundance Festival ausgezeichnet und im Rahmen des SWR Doku Festivals von einer unabhängigen Jury mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis prämiert. Außerdem ist der Film in der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis 2019.

Talal Derki bei der Verleihung des „Deutschen Dokumentarfilmpreises 2018“

Produktionsnotiz