Nice People | Dokumentarfilm Integration auf schwedisch mit Eishockey

Sie hatten noch nie Schlittschuhe an den Füßen. Geschweige denn einen Hockeyschläger in der Hand. Trotzdem fahren sie zur Bandy-WM in Sibirien. Eine Gruppe von Flüchtlingen bildet das erste Team Somalias, das diese in Schweden populäre Form von Eishockey ausübt.